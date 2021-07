Regno Unito: governo, Johnson in autoisolamento dopo contatto con positivo a Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson si trova nella residenza di campagna del capo del governo a Chequers, nel Buckinghamshire, e là rimarrà in autoisolamento. Così un portavoce del governo britannico ha annunciato il cambio di linea riguardo l'autoisolamento di Johnson e del cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, dopo essere stati in contatto con persone risultate positive al Covid-19. In un primo momento Downing Street aveva fatto sapere che Johnson e Sunak, entrati in contatto con dei positivi, non si sarebbero messi in autoisolamento ma avrebbero continuato a lavorare in quanto rientranti in uno "schema pilota" per cui sarebbero stati sottoposti a test quotidiani andando in isolamento solo qualora fossero risultati positivi. "Il premier è stato contattato dall'unità per i tracciamenti dei contatti del Servizio sanitario nazionale (Nhs) per la comunicazione che è stato in contatto un positivo al Covid", ha confermato il portavoce annunciando tuttavia che il premier non prenderà parte allo "schema pilota" ma rimarrà in isolamento a Chequers. "Continuerà a effettuare gli incontri con i ministri da remoto", ha aggiunto il portavoce, chiarendo che anche Sunak seguirà una procedura simile. L'annuncioodierno segue quello di ieri della positività al Covid del ministro della Salute Sajid Javid. "Fortunatamente ho fatto le mie dosi del vaccino e i sintomi sono lievi", ha dichiarato il ministro britannico Javid, invitando la popolazione a vaccinarsi per contrastare il Covid. Il Regno Unito ha visto nelle scorse settimane un netto aumento del numero di casi di Covid, a causa della diffusione della variante Delta, con i contagi giornalieri che hanno superato ieri quota 54 mila nuovi casi. (Rel)