Sudafrica: Papa, lavorare per pace e concordia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In quest’ultima settimana sono giunte purtroppo notizie di episodi di violenza che hanno aggravato le situazioni di tanti nostri fratelli del Sudafrica già colpiti da difficoltà economiche e sanitarie a causa della pandemia". Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell'Angelus. "Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili coinvolti perché lavorino per la pace e collaborino con le autorità per fornire assistenza ai bisognosi – ha aggiunto -. Non dimenticare il desiderio che ha guidato il popolo del Sudafrica per rinascere nella concordia tra tutti i suoi figli".(Rin)