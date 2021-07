Rifiuti: Figliomeni (Fd'I), class action e testimonianze lavoratori evidenziano fallimento giunta Raggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su questa vicenda si è notato come la mancanza di competenza incida sulla qualità dei servizi e, nello specifico caso - aggiunge - sulla qualità della vita dei cittadini. Abbiamo visto più volte la giravolta ideologica dei grillini, memori forse di Groucho Marx che affermava 'ho i miei principi. Se non vi piacciono, ne ho degli altri'. Continue giravolte che hanno comportato mancanza di scelte e paralisi amministrativa. E sentire, ancora una volta dal sindaco Raggi che, con il famoso piano industriale Ama, le cose cambieranno sembra riascoltare lo stesso disco che nel 2016 parlava di incremento della raccolta differenziata, ma che invece, dopo cinque anni di consiliatura, risulta addirittura peggiorata". (Com)