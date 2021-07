Medio Oriente: tensioni spianata delle moschee, Ramallah accusa Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza palestinese ritiene responsabile il governo israeliano "per l'escalation derivante dall'incursione israeliana nel complesso della moschea di Al Aqsa, a Gerusalemme, questa mattina". Attraverso un comunicato stampa, la presidenza di Ramallah ha affermato che "gli attacchi delle forze di occupazione e dei coloni israeliani presso la moschea di Al Aqsa e contro i fedeli rappresentano un grave pericolo per la stabilità e la sicurezza della regione e che questi attacchi provocano il risentimento del popolo palestinese", secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Wafa". "Queste provocazioni israeliane rappresentano una sfida alle richieste statunitensi che hanno chiesto di preservare lo status quo storico a Gerusalemme", ha sottolineato la presidenza in una nota. Questa mattina, oltre mille ebrei hanno visitato il Monte del Tempio per celebrare il giorno di digiuno di Tisha B'Av, che commemora la distruzione dei due templi ebraici che sorgevano lì. Prima dell'arrivo dei visitatori ebrei, decine di fedeli musulmani si sono barricati nel luogo sacro per le due religioni monoteistiche dell'islam e dell'ebraismo. La polizia israeliana è entrata nel sito e ha usato proiettili di gomma e "metodi di dispersione della folla" per liberare l'area dopo che alcuni palestinesi avrebbero lanciato pietre.(Res)