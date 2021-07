Kosovo: ministro Interno, rimpatriati 11 parenti di ex combattenti dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha rimpatriato 11 cittadini dai campi della Siria dove si trovano gli ex combattenti dello Stato islamico con le loro famiglie. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Interno kosovaro, Xhelal Sfecla, precisando che i rimpatriati sono le mogli ed i figli di alcuni ex combattenti. "Hanno bisogno del nostro aiuto e sostegno" per essere reintegrati nella società, ha dichiarato il ministro kosovaro. "Il nostro governo li sta aiutando a tornare nelle loro famiglie in modo che possano reintegrarsi nei loro quartieri", ha affermato Sfecla secondo cui si tratta di una responsabilità anche come Paese membro della coalizione internazionale contro lo Stato islamico. Il rimpatrio avvenuto ieri in Kosovo e il secondo dopo che, nell'aprile 2019, ben 110 tra ex combattenti e familiari erano stati rimpatriati nel Paese balcanico.(Alt)