- "La crescita dei contagi e delle varianti in Europa e anche nel nostro Paese preoccupa e chi si oppone al green pass dimostra tutta la propria irresponsabilità e di non avere a cuore la salute dei cittadini". Lo afferma, in una nota, il senatore di Leu Francesco Laforgia. "Si prendano decisioni in fretta e tutta la politica si impegni a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della vaccinazione", aggiunge. (com)