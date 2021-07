Roma: violazione del daspo urbano, sanzionato parcheggiatore abusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Roma Piazza Dante, nel corso di analogo servizio finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione generale dei reati nell’ambito della "movida", nel quartiere “San Lorenzo", con i rinforzi di altre compagnie del Gruppo di Roma, dell’8° Rgt. "Lazio", del 10° Rgt “Campania”, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino del Bangladesh di 51 anni per aver violato il “daspo urbano” a cui è sottoposto per 12 mesi perché sorpreso in via dei Peligi, strada compresa tra quelle oggetto della diffida a cui è sottoposto, mentre effettuava attività di parcheggiatore abusivo. I carabinieri hanno inoltre sanzionato, con 400 euro di multa, una ragazza di 26 anni romana per aver consumato in strada una bevanda alcolica in contenitore di vetro, in orario non consentito. Un 33enne romano è stato invece sanzionato con 750 euro di multa per avere espletato in pubblica via bisogni fisiologici. (Rer)