Serbia: presidente Vucic, governo unito da interesse per il bene del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito progressista serbo (Sns) e il Movimento socialista, pur se diversi per alcuni aspetti, lavorano bene insieme in quanto accomunati dall'amore per la Serbia. Lo ha affermato oggi il presidente serbo e leader dell'Sns, Aleksandar Vucic, intervenendo al congresso per il 13mo anniversario del Movimento socialista guidato dal ministro dell'Interno Aleksandar Vulin. "Non devo sempre condividere i tuoi valori in tutto", ha osservato Vucic definendo l'attuale ministro dell'Interno "più di un partner qualsiasi" grazie al quale "formiamo una maggioranza" in Parlamento a Belgrado. Secondo Vucic, i due partiti sono uniti dall'interesse per il "benessere del nostro popolo, della nostra Serbia e di tutti i suoi cittadini". (Seb)