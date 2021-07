Più Europa: Della Vedova rieletto segretario con il 77 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Benedetto Della Vedova è stato confermato segretario di Più Europa nel corso del secondo congresso nazionale che ha eletto anche Riccardo Magi presidente e Maria Saeli tesoriera. Della Vedova ha ottenuto il 77 per cento dei voti, Riccardo Magi è stato eletto presidente con il 60 per cento delle preferenze mentre Maria Saeli era l'unica candidata alla tesoreria. Giulio Del Balzo, candidato alla presidenza, ha ottenuto invece il 40 per cento dei voti. Il congresso si è svolto per delegati all'hotel Hilton di Fiumicino. (Rin)