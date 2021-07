Perù: il nuovo presidente sarà proclamato il 20 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà proclamato il prossimo 20 luglio il nuovo presidente del Perù, a un mese e mezzo di distanza dal ballottaggio tra il socialista Pedro Castillo e l’ultraconservatrice Keiko Fujimori. Lo ha annunciato la Commissione nazionale elettorale (Jne) attraverso la sua portavoce Alexandra Marallano, le cui parole sono state riprese dall’agenzia di stampa nazionale “Andina”. Al secondo turno delle presidenziali Castillo ha vinto con un margine molto ristretto (50,12 per cento contro il 49,87 per cento di Fujimori) e i ricorsi promossi dalla leader di Forza popolare hanno ritardato il processo elettorale. Ieri, tuttavia, il portale “Perù21” ha fatto sapere che tre avvocati del partito di Keiko Fujimori – Julio Cesar Castiglioni, Gino Romero e Pedro Panta – hanno lasciato la formazione politica, notizia interpretata da molti osservatori come un segnale del fallimento della battaglia legale condotta dai conservatori.(Abu)