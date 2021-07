Libano: Hariri, no veto su candidato premier, aperto ad accordo con presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro incaricato libanese, Saad Hariri, non ha posto il veto su nessun candidato alla carica di primo ministro ed è aperto a un accordo con la presidenza della Repubblica. Lo ha detto il deputato Hadi Hbeish, esponente del blocco sunnita Al Mustaqbal di Hariri, in un'intervista all'emittente "Al Jadeed". Il deputato ha spiegato che sono in corso contatti nel blocco sunnita al fine di "prendere la posizione appropriata sulla questione della nomina del premier e su come affrontare il vincolo delle elezioni parlamentari". “L'ex premier Hariri è aperto a tutto e se ci fosse una soluzione seria per la formazione di un governo che salverebbe il Paese saremo pronti al dialogo, soprattutto se l'iniziativa partisse dal Palazzo Baabda”, ha aggiunto il deputato. Hbeish ha anche sottolineato che Hariri e il suo blocco "non rinunceranno alle loro responsabilità se ci sarà una seria offerta per formare un governo che salvi il Paese", ma ha lamentato che "c'è mancanza di responsabilità da alcune parti nel Paese riguardo al dossier della formazione del governo”. Nove mesi dopo essere stato incaricato di formare il governo dal capo dello Stato, Michel Aoun, giovedì 15 luglio Hariri si è dimesso per divergenze con il presidente sulla squadra dei ministri. (Res)