Energia: Opec, accordo per aumento produzione di 400 mila barili fino a settembre 2022

- L’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori fuori dal cartello hanno raggiunto un accordo per aumentare la produzione globale di greggio di 400 mila barili al giorno a partire dal primo agosto e fino alla fine di settembre 2022. Lo riferisce la stessa organizzazione in un comunicato diramato al termine della riunione ministeriale virtuale tenuta oggi con i partner non-Opec. L’obiettivo, fa sapere il cartello, è di contribuire alla ripresa economica mondiale dopo la fase più acuta dell’emergenza pandemica. Durante l’incontro è stata accolto favorevolmente il rispetto dell’accordo globale sui tagli da parte dei Paesi partecipanti, con una conformità pari al 113 per cento nel mese di giugno (incluso il Messico). A dicembre del 2021 è previsto un aggiornamento sullo sviluppo del mercato e sulle prestazioni dei Paesi partecipanti. La prossima riunione ministeriale dei produttori Opec-non Opec è stata fissata per il prossimo primo settembre.(Res)