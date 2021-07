Nord Macedonia: rimpatriati quattro ex combattenti dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Macedonia del Nord hanno completato con successo l'operazione per il rimpatrio di quattro ex combattenti dello Stato islamico. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mia". Oltre ai quattro ex combattenti dello Stato islamico di origini macedoni, le autorità di Skopje hanno fatto rientrare in patria anche cinque donne e 14 bambini, familiari degli uomini rimpatriati. Il ministero dell'Interno macedone ha espresso soddisfazione per quanto avvenuto, evidenziando che le autorità del Paese lavorano per il reinserimento sociale degli ex combattenti e dei loro familiari. Anche in Kosovo ieri è stata effettuata un'operazione per il rimpatrio dei familiari di ex combattenti dello Stato islamico. (Seb)