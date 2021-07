Covid: Fapi, green pass non sia deterrente contro pubblici esercizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta dei cittadini di non vaccinarsi non può ricadere su bar e ristoranti che hanno già pagato caro il prezzo della pandemia. Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto. "Il governo - sottolinea - deve avere il coraggio di imporre l'obbligo vaccinale, non può immaginare di utilizzare un deterrente quale la sospensione per 5 giorni di attività ai pubblici esercizi che ospitano un cliente privo di green pass. Si tratta di un provvedimento incomprensibile ed inaccettabile che ci auguriamo non sia varato dal governo". (Com)