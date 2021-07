Roma: sorpresi dal forte vento mentre sono nel lago, 4 ragazzi soccorsi a Castel Gandolfo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma le estreme difficoltà incontrate dai ragazzi nel tornare a riva non sono sfuggite al personale della squadra fluviale della Questura di Roma, diretta da Massimo Improta, che, impiegato durante il fine settimana a vigilare le acque del lago, si è immediatamente attivato a bordo di 2 moto d'acqua. Così, mentre con un mezzo si trainava a terra il pedalo con i 4 ragazzi stremati per la paura e la fatica, con l'altra moto d'acqua è stata prestata ulteriore assistenza ai ragazzi e contestualmente è stato contattato il personale sanitario del 118 per approntare i necessari soccorsi. Una volta giunti a terra e sottoposti alle prime cure sanitarie – dalle quali si è evidenziato il loro buon stato di salute -, i ragazzi hanno ringraziato il personale della polizia di Stato. (Rer)