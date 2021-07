Spagna: ministro Bolanos, con stato emergenza governo si è adattato a richieste esperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la proclamazione dello stato di emergenza il governo spagnolo si è adattato alle richieste della maggioranza degli esperti e dei gruppi politici per arginare la propagazione del Covid-19 e questo ha permesso di salvare più di 450 mila vite. Lo ha affermato il neo ministro della presidenza, Felix Bolanos, considerato uno dei dirigenti socialisti più vicini al primo ministro, Pedro Sanchez, chiarendo che le misure adottate dall'esecutivo "erano in linea con quella di altri Paesi europei". In merito alle polemiche scaturite dalla sentenza della Corte costituzionale che nei giorni scorsi ha definito incostituzionale l'obbligo di dimora imposto ai cittadini, secondo Bolanos si tratta prettamente di un "dibattito dottrinale", spiegando che né la Costituzione né altre leggi dovrebbero essere toccate dopo questa sentenza in quanto quelle in vigore sono già "sufficienti ed efficaci". (segue) (Spm)