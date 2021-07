Spagna: ministro Bolanos, con stato emergenza governo si è adattato a richieste esperti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'introduzione di un nuovo coprifuoco da parte di diverse regioni in seguito all'aumento dei contagi, Bolanos ha evidenziato che la Spagna ha uno dei tassi di vaccinazione più alti del mondo, ma né la letalità né i ricoveri in terapia intensiva sono vicini a quelli che erano durante la prima fase della pandemia. Nel commentare il corposo rimpasto deciso dal premier Sanchez, il ministro della presidenza ha affermato che quello precedente era un "governo di emergenza", mentre il nuovo esecutivo sarà quello della ripresa. "Ora cercheremo, con i fondi europei e le nostre politiche, di trasformare realmente la struttura produttiva del paese", ha sottolineato Bolanos. Nel commentare i sondaggi che da settimane danno il Partito popolare (Pp) saldamente al primo posto, Bolanos si è detto convinto che il nuovo governo sarà "senza dubbio" in grado di capovolgere le inchieste. "In questa nuova fase ci concentreremo sul miglioramento della vita delle persone" e alla fine del 2023 gli spagnoli valuteranno se il governo merita di essere rieletto. (Spm)