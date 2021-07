Milano 2021: Pronta a partire macchina organizzativa, 9,2 milioni i costi per il voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a circa 4,6 milioni di euro la spesa prevista per le prestazioni straordinarie del personale delle direzioni e delle aree comunali interessate alla preparazione di tutte le attività connesse alla consultazione elettorale: Area servizi al Cittadino (tra le attività svolte: acquisto degli strumenti necessari per il funzionamento delle sezioni, invio di cartoline agli italiani all'estero, stampa e recapito delle tessere elettorali ai nuovi elettori, nomina degli scrutatori e gestione delle rinunce e delle sostituzioni, supporto ai Presidenti di seggio tramite call center presso l'Ufficio Elettorale, garanzia dell'apertura straordinaria degli sportelli al pubblico nei sabati e nelle domeniche precedenti e coincidenti con i giorni della votazione, acquisto DPI e servizi di sanificazione seggi elettorali), Polizia Locale (impegnata, ad esempio, in attività di controllo del territorio anche in occasione di attività di propaganda elettorale, scorta al trasporto del materiale alle sedi di votazione, presidio dei seggi e delle strutture comunali impegnate in attività elettorali), Direzione Sistemi informativi e Agenda digitale (dovrà garantire i collegamenti telematici necessari in tutte le sedi interessate dalla consultazione elettorale e si occuperà della diffusione dei dati presso la Sala Stampa allestita a Palazzo Marino). (segue) (Com)