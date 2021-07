Milano 2021: Pronta a partire macchina organizzativa, 9,2 milioni i costi per il voto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Area Facility Management (trasporto e trasferimento di materiale presso i seggi elettorali e relativo allestimento, trasporto delle schede al termine delle votazioni e degli scrutini e loro trasferimento presso Tribunale, Prefettura e Ufficio Elettorale), presidio, con personale comunale, degli edifici sedi di seggio nella giornata di consultazione). Per l'attività di facchinaggio e gestione documentale è prevista una spesa presunta di circa 833mila euro, mentre 118mila euro saranno impiegati per il noleggio di autovetture e navette, servizi straordinari e urgenti di pulizia delle sedi scolastiche e uffici comunali e acquisto di qualsiasi altro materiale aggiuntivo necessario. In questi giorni è anche partita la campagna informativa "Siamo Europei e Votiamo a Milano", realizzata nell'ambito del progetto europeo APProach, finanziato dalla Comunità Europea. L'iniziativa ha lo scopo d'informare i cittadini e le cittadine europee, residenti a Milano, sulla possibilità di esercitare il diritto di voto alle prossime elezioni amministrative, presentando al Sindaco domanda di iscrizione alle liste elettorali entro 40 giorni dalla consultazione elettorale. Per facilitare l'esercizio del diritto di voto, il Comune di Milano ha messo a disposizione diverse modalità d'iscrizione: online, via email, via posta o recandosi di persona all'Ufficio Elettorale. Sarà anche possibile sostenere la campagna come volontari o ambassador rispondendo alla call aperta in sinergia con Fondazione GaragErasmus e con il supporto di CSV Milano. (Com)