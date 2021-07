Papa: riposo è importante, non cadere nella trappola dell’attivismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riposo è un aspetto importante della vita. Non bisogna lasciarsi prendere dalla frenesia del fare e cadere nella trappola dell’attivismo. Lo ha detto Papa Francesco durante l’Angelus, che oggi è stato recitato dal Palazzo apostolico mentre la scorsa domenica si era svolto al Policlinico Gemelli, dove il pontefice era ricoverato. “L’atteggiamento di Gesù, che osserviamo nel Vangelo della Liturgia odierna (Mc 6,30-34), ci aiuta a cogliere due aspetti importanti della vita – ha affermato -. Il primo è il riposo. Agli Apostoli, che tornano dalle fatiche della missione e con entusiasmo si mettono a raccontare tutto quello che hanno fatto, Gesù rivolge con tenerezza un invito: ‘Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’ (v. 31). Così facendo, Gesù ci dà un insegnamento prezioso. Anche se gioisce nel vedere i suoi discepoli felici per i prodigi della predicazione, non si dilunga in complimenti e domande, ma si preoccupa della loro stanchezza fisica e interiore. Li vuole mettere in guardia da un pericolo, che è sempre in agguato anche per noi: lasciarsi prendere dalla frenesia del fare, cadere nella trappola dell’attivismo, dove la cosa più importante sono i risultati che otteniamo e il sentirci protagonisti assoluti”.(Rin)