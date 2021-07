Roma: evade da domiciliari a Tor Bella Monaca per spacciare in centro, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia Roma Trastevere, con i rinforzi di altre compagnie del gruppo di Roma nel corso del servizio di controllo hanno fermato un 38enne di Tor Bella Monaca che doveva trovarsi agli arresti domiciliari in via dell’Archeologia è stato trovato a piazza Trilussa con una decina di dosi di marijuana pronte per essere spacciate. Quando i carabinieri lo hanno fermato, per evitare di essere scoperto, a provato a fornire generalità false ma le impronte digitali non mentono e per lui è scattato l’arresto oltre che per la detenzione di droga ai fini di spaccio, anche per l’evasione dai domiciliari. (Rer)