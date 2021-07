Regno Unito: ministra ombra dell'opposizione, per Johnson "regole speciali" su autoisolamento Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta del premier britannico Boris Johnson di non mettersi in autoisolamento dopo essere entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19 lascia pensare ai cittadini che esistono delle "regole speciali" per il governo. Lo ha affermato l'esponente laburista Jonathan Ashworth, ministra ombra del partito di opposizione nel Regno Unito. La parlamentare dell'opposizione ha sottolineato i sacrifici fatti da tante persone con figli a carico costrette all'autoisolamento, così come dai lavoratori del Regno Unito. "Per molti di loro, svegliandosi questa mattina nell'ascoltare che c'è una regola speciale, una regola esclusiva per Boris Johnson e Rishi Sunak (il cancelliere dello Scacchiere), avranno detto che sembra come ci sia una regola per loro e qualcosa di diverso per il resto di noi", ha osservato Ashworth. "Nessuno comprende come si possa ottenere questo trattamento speciale da Vip per cui non di devi autoisolare", ha aggiunto la ministra ombra dell'opposizione, chiedendosi "se è uno schema pilota" come sostenuto dal governo, come potranno i lavoratori britannici fare richiesta per fare altrettanto. "Dobbiamo mantenere fiducia nelle politiche di isolamento", ha concluso Ashworth. (segue) (Rel)