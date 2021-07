Regno Unito: ministra ombra dell'opposizione, per Johnson "regole speciali" su autoisolamento Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson e il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak sono stati contattati dal Servizio sanitario del Regno Unito (Nhs) in quanto venuti in contatto con delle persone risultate positive al Covid-19. E' quanto fatto sapere questa mattina da Downing Street. Il governo di Londra ha tuttavia precisato in una nota che Johnson e Sunak continueranno a lavorare da Downing Street, senza procedere con l'autoisolamento ma limitandosi alle attività essenziali durante questo periodo. Tale scelta viene giustificata con il fatto che Johnson e Sunak rientrerebbero in uno schema pilota per evitare l'autoisolamento. In base a questo schema, Johnson e Sunak verranno sottoposti quotidianamente a dei test per il Covid ma si auto-isoleranno solamente in caso di esito positivo. L'annuncio segue quello della positività al Covid del ministro della Salute Sajid Javid. "Fortunatamente ho fatto le mie dosi del vaccino e i sintomi sono lievi", ha dichiarato ieri il ministro britannico Javid, invitando la popolazione a vaccinarsi per contrastare il Covid. Il Regno Unito ha visto nelle scorse settimane un netto aumento del numero di casi di Covid, a causa della diffusione della variante Delta, con i contagi giornalieri che hanno superato ieri quota 54 mila nuovi casi. (Rel)