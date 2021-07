Milano: Sala, entro 2030 flotta Atm sarà elettrica, svolta green che si concilia con economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il 2030 la flotta dei bus Atm sarà libera dal gasolio. Lo scrive sul proprio profilo Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ricordando che "per Milano circoleranno 1200 mezzi e saranno tutti elettrici. Questo farà risparmiare 30 milioni di litri di gasolio l'anno e allo stesso tempo comporterà una riduzione delle emissioni di 75mila di tonnellate di anidride carbonica l'anno". "Essere "green" oggi - spiega Sala - vuol dire saper conciliare le ragioni dell'ambiente con quelle dell'economia e soprattutto con la qualità di vita delle persone. Non è una moda, ma una scelta intelligente; anzi, è l'unica scelta possibile. È questo che voglio per il presente e il futuro di Milano". (Rem)