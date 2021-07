Israele: ministro Salute, obiettivo è evitare nuova chiusura per Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità di un altro blocco esiste ancora, ma il governo israeliano non la sta considerando per ora e l'obiettivo è evitarlo. Lo ha detto oggi il ministro della Sanità, Nitzan Horowitz. Nel Paese, infatti, i contagi continuano a salire. Sabato ne sono stati registrati 430, mentre sono 63 i pazienti in gravi condizioni. Quattro settimane fa i pazienti gravi erano 19. "Naturalmente è possibile che ci sia un altro blocco, ma non ne stiamo discutendo ora", ha detto Horowitz in un'intervista all'emittente radiofonica "Army Radio". “Tutti possono capire che se c'è un enorme focolaio, inclusa una grave morbilità, ci arriveremo. Stiamo prendendo misure per non averne bisogno", ha aggiunto. Sabato sono stati identificati 430 nuovi contagiati sulla base di 33mila test elaborati (rapporto positivi-tamponi pari all'1,47 per cento). Venerdì, 16 luglio, erano stati rintracciati 1.120 nuovi positivi su 76.000 test effettuati. All'inizio di giugno, Israele registrava circa 10-20 nuovi casi al giorno. Il nuovo focolaio sarebbe comparso in alcune scuole, riferisce la stampa locale. (Res)