Papa: abbiamo bisogno di una “ecologia del cuore”

- “Solo il cuore che non si fa rapire dalla fretta è capace di commuoversi, cioè di non lasciarsi prendere da se stesso e dalle cose da fare e di accorgersi degli altri, delle loro ferite, dei loro bisogni. La compassione nasce dalla contemplazione”. Lo ha detto Papa Francesco durante l’Angelus, che oggi è stato recitato dal Palazzo apostolico mentre la scorsa domenica si era svolto al Policlinico Gemelli, dove il pontefice era ricoverato. “Se impariamo a riposare davvero, diventiamo capaci di compassione vera – ha osservato il pontefice - ; se coltiviamo uno sguardo contemplativo, porteremo avanti le nostre attività senza l’atteggiamento rapace di chi vuole possedere e consumare tutto; se restiamo in contatto con il Signore e non anestetizziamo la parte più profonda di noi, le cose da fare non avranno il potere di toglierci il fiato e di divorarci. Abbiamo bisogno di una ‘ecologia del cuore’, che si compone di riposo, contemplazione e compassione. Approfittiamo del tempo estivo per questo". (Rin)