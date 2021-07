© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buona domenica a chi non smette di credere in una Roma migliore. Pulita, sicura, efficiente". Lo scrive, in un post su Facebook, il candidato del centrodestra a sindaco di Roma Enrico Michetti. "Girando la Capitale - aggiunge - riesco a sentire l’affetto delle persone e la crescente voglia di cambiamento. Con l'impegno di tutti faremo ripartire la città". (Rer)