Roma: lavoro in nero e violazione norme anti covid, sanzionati due locali

- Nel corso dei controlli per la “movida” nel quartiere di Città giardino, i carabinieri della compagnia di Roma Montesacro, in attività congiunta con personale del Nucleo carabinieri antisofisticazione e sanità di e del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Roma, hanno riscontrato irregolarità: in un Bistrot della zona dove è stata accertata la presenza di 2 lavoratori in nero ed elevata una sanzione amministrativa dell’ammontare di 7.200 euro con relativa sanzione accessoria della sospensione dell’attività imprenditoriale per un ammontare di 2.000 euro in caso di mancata regolarizzazione; in un pub dove è stato accertato 1 lavoratore in nero ed elevata una sanzione di 3.600 euro con relativa sanzione accessoria della sospensione dell’attività imprenditoriale per un ammontare di euro 2.000 in caso di mancata regolarizzazione; altro pub in cui è stato accertato il mancato rispetto delle misure di contenimento – Covid 19 ed elevata una sanzione per 400 euro. (Rer)