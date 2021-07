Rifiuti: Figliomeni (Fd'I), class action e testimonianze lavoratori evidenziano fallimento giunta Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai sono diventate più stucchevoli del solito le affermazioni dell'assessore ai rifiuti Ziantoni che, sulla sua pagina Facebook, ancora si cimenta nella collaudata tattica dello scarica-barile con la Regione Lazio, specie dopo la notizia che oltre cento famiglie del quartiere Settecamini a Roma est hanno deciso di aderire ad una class action visti gli enormi disservizi vissuti per la mancata raccolta di rifiuti, la peggiore emergenza di sempre, secondo un operatore Ama". Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Rammentiamo che la Ziantoni, nei giorni scorsi - aggiunge - invece di chiedere scusa per il disastro che ha causato, fantasticava su immaginari complotti ed esortava i vigili urbani e gli operatori Ama a sanzionare i cittadini come se la colpa di questo scempio fosse la loro. Bastano due cifre, 70 e 42, per rendere bene l'idea del fallimento grillino in materia, ossia la percentuale di raccolta differenziata da raggiungere annunciata nel 2016 e quella effettivamente raggiunta nel 2021". (segue) (Com)