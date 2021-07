Corea del Sud: aumentano i casi Covid, vietati assembramenti con più di 4 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha deciso di vietare gli assembramenti con più di quattro persone in tutte le regioni esclusa l’area metropolitana di Seul al fine di contenere la diffusione del Covid-19. Lo ha annunciato oggi il primo ministro Kim Boo-kyum. La maggior parte delle regioni sudcoreane all’esterno dell’area della capitale vedevano già applicate le misure di livello 2, che vietano assembramenti di oltre otto persone. Il governo ha deciso di irrigidire le restrizioni alla luce dell’incremento dei nuovi contagi negli ultimi giorni. Seul, la vicina provincia di Gyeonggi e la città portuale occidentale di Incheon sono giò dalla scorsa settimana oggetto delle più rigide misure di distanziamento sociale, che impediscono assembramenti con più di quattro persone durante il giorno e vietano che più di due persone possano vedersi fuori casa dopo le sei del pomeriggio. “È passata una settimana da quando abbiamo aumentato il livello delle restrizioni a Seul e dintorni, ma il numero di casi non è sceso”, ha dichiarato Kim dopo aver presieduto una riunione sul tema. “Dobbiamo essere più veloci del virus nell’attuare nuove misure”, ha aggiunto il capo del governo di Seul. Il nuovo limite agli assembramenti resterà in vigore almeno fino al primo agosto.(Git)