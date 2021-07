Scuola: Nencini e Parente, domani confronto su didattica digitale con Baricco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Cultura Riccardo Nencini e la presidente della commissione Sanità del Senato Annamaria Parente dialogheranno domani, lunedì 19 luglio, alle ore 12, presso la sala Caduti di Nassirya del Senato, con lo scrittore Alessandro Baricco in merito all'impatto della didattica digitale integrata sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti. Le Commissioni Cultura e Sanità del Senato sono giunte all'approvazione di una risoluzione che - fra le altre cose - impegna il governo a predisporre un piano strategico nazionale per consentire a tutti gli studenti un adeguato recupero e consolidamento della formazione, per ridurre il sovraffollamento delle classi, per aumentare gli psicologi del Ssn e per assicurare che nell'ambito del piano pandemico nazionale ci siano misure volte a garantire la didattica in presenza. (com)