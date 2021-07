Milano: servizi e attività per i giovani, la nuova vita dell'ex scuola di via Ojetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova vita per l'ex edificio scolastico di proprietà comunale di via Ojetti 20, al Gallaratese. Verrà pubblicato a breve l'Avviso per l'individuazione di un soggetto che lo riqualifichi, ristrutturandolo, e ne faccia sede di servizi di natura sociale aperti a tutto il quartiere, attività socio-culturali per bambini e ragazzi e uffici annessi, attraverso l'istituto della concessione del diritto di superficie della durata di 30 anni. L'Avviso segue l'arrivo di una manifestazione di interesse in linea con queste finalità. Lo stabile è stato realizzato a fine anni Sessanta, si estende per una superficie coperta di circa mille mq, cui va aggiunta un'ampia zona pertinenziale per una superficie complessiva catastale dell'area di oltre 3.130 mq, e in passato ha ospitato una scuola materna, un centro anziani, servizi sociali di varia natura e una sede Asl. Da tempo, però, è inutilizzato, anche perché bisognoso di interventi manutentivi, da quelli di consolidamento statico a quelli di adeguamento impiantistico. Finora, nessun soggetto privato aveva avanzato proposte adeguate quanto a valorizzazione e utilizzo degli spazi. (segue) (Com)