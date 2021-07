Libia: ambasciata Usa, storica opportunità per soddisfare la volontà dei libici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del Forum di dialogo politico (Lpdf), della Camera dei rappresentanti di Tobruk e l'Alto Consiglio di Stato "hanno un'opportunità storica per soddisfare la volontà dei libici nel Paese che chiedono voce in capitolo nel futuro del loro Paese". Lo ha scritto su Twitter l'ambasciata degli Stati Uniti in Libia. "Dopo gli incontri a Berlino lo scorso giugno e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la scorsa settimana, è chiaro che la comunità internazionale sostenga la tabella di marcia stabilita dai libici, che chiedono le elezioni presidenziali e parlamentari il 24 dicembre", ha aggiunto la rappresentanza diplomatica degli Stati Uniti. (Lit)