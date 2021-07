Vaccino: Romano (Pd), a destra una gara a chi è più no vax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La faida tra la Lega e Fratelli d'Italia è una gara a chi è più no vax. E tutto avviene sulla pelle degli italiani, dei più fragili, di tutti noi". Lo scrive su Twitter Andrea Romano, deputato del Pd, commentando l'intervista di "La Repubblica" al capogruppo Fd'I alla Camera Lollobrigida in cui l'esponente del partito di Giorgia Meloni si dice contrario ai vaccini per chi ha meno di 40 anni. "Un vero spettacolo di irresponsabilità", aggiunge Romano con l'invito conclusivo a vaccinarsi. (com)