Belgio: alluvioni, Leonardo a sostegno delle Forze armate italiane durante i soccorsi

- Le Forze armate italiane, il Dipartimento della protezione civile, i Vigili del fuoco e Leonardo Helicopters: tutti insieme a sostegno del Belgio nel quadro della missione di salvataggio dalle alluvioni. Questo il commento dell'ambasciata italiana in Belgio, pubblicato su Twitter per sottolineare l'impegno dell'Italia nella missione europea di assistenza al Paese colpito dalle violente alluvioni dei giorni scorsi. Secondo quanto spiegato sempre su Twitter da Leonardo Helicopters, l'azienda italiana sta sostenendo le Forze armate del nostro Paese impegnate in Belgio durante le operazioni di salvataggio. Un elicottero per i soccorsi HH139B di Leonardo si trova infatti nell'area di Liegi per effettuare le operazioni di ricerca e salvataggio nelle comunità del Belgio colpite dalle alluvioni. (Beb)