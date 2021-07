Trasporti: Figliomeni (Fd'I), incrementare le corse sulla Roma Lido e scongiurare chiusura stazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auspichiamo che dopo aver smesso di darsi la colpa vicendevolmente il Campidoglio a guida cinque stelle e la Regione Lazio a guida Pd trovino una soluzione per scongiurare la chiusura di cinque stazioni della tratta Roma-Lido ossia Porta San Paolo, Basilica San Paolo, Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo". Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Ciò comporterebbe un disagio notevole sulla vita delle persone - aggiunge - e soprattutto su quella di migliaia di pendolari che ogni giorno la utilizzano per andare a lavoro. È inaccettabile!!! A ciò si aggiunga che, oltre al danno, vi sarebbe la beffa del rischio concreto di creare assembramenti sui bus e nelle banchine delle stazioni nei giorni in cui continuano a crescere i casi di contagio da Covid-19". (segue) (Com)