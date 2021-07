Trasporti: Figliomeni (Fd'I), incrementare le corse sulla Roma Lido e scongiurare chiusura stazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È dal primo luglio scorso - prosegue ancora- che vi è questo disservizio di avere a disposizione quotidianamente solo 4 treni, un numero ridicolo per una delle infrastrutture più utilizzate nel Lazio, ed è assolutamente necessario che si trovi al più presto una soluzione. Sono cinque anni che assistiamo, a cominciare dai rifiuti, allo scarica-barile tra i due Enti con il risultato che il trasporto su questa tratta è da terzo mondo e la città è sommersa di rifiuti. È necessaria una rapida e soprattutto risolutiva risposta alle esigenze dei pendolari e, al tempo stesso, dei cittadini che vogliono utilizzare questo mezzo di trasporto per recarsi al mare senza utilizzare la macchina al fine di non rimanere imbottigliati nel traffico. I cinque Stelle, tra l'altro, hanno aggravato la situazione traffico con le piste ciclabili che, oltre ad essere state sonoramente bocciate dal Mit, hanno comportato un restringimento della carreggiata con un aumento esponenziale dell'inquinamento". (Com)