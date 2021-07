Russia-Usa: stampa Mosca, Putin ha offerto a Biden l’uso di basi in Asia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso giugno il presidente della Russia, Vladimir Putin, avrebbe offerto all’omologo degli Stati Uniti, Joe Biden, l’uso delle basi militari russe in Asia centrale per la raccolta di informazioni dall’Afghanistan. Lo sostiene il quotidiano russo “Kommersant” citando fonti ben informate. La proposta sarebbe stata avanzata lo scorso 16 giugno in occasione dello storico incontro tra i due leader a Ginevra. Nella circostanza, Putin avrebbe proposto uno stretto coordinamento tra Usa e Russia sull’Afghanistan e avrebbe offerto a tale scopo l’uso “pratico” delle basi russe in Tagikistan e in Kirghizistan. L’obiettivo, secondo “Kommersant”, sarebbe stato quello di scambiare informazioni ottenute attraverso l’uso di droni. Gli Stati Uniti, tuttavia, avrebbero accolto freddamente la proposta di Putin. (segue) (Res)