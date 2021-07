Russia-Usa: stampa Mosca, Putin ha offerto a Biden l’uso di basi in Asia centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Afghanistan è rimasto nel frattempo fonte di preoccupazione sia per la Russia che per gli Stati Uniti, in particolare alla luce dell’offensiva condotta dai talebani (che sostengono di aver assunto il controllo dell’85 per cento del territorio nazionale) e dell’imminente completamento del ritiro delle forze Usa e Nato, previsto per il 31 agosto prossimo. Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha osservato che il ritiro dall’Afghanistan ha reso “incerta” la situazione politica e militare e ha espresso la volontà di Mosca di favorire colloqui di pace tra le parti in conflitto. (Res)