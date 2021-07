Azerbaigian: Michel a Baku, stabilità del Caucaso è interesse dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilità della regione del Caucaso meridionale è nell'interesse dell'Unione europea in quanto "parte integrante del nostro Partenariato orientale". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, visitando oggi il cimitero dei martiri a Baku, dove ha reso omaggio "alle vittime dell'aggressione sovietica contro l'Azerbaigian". Secondo quanto scritto su Twitter da Michel, l'Ue è interessata alla sicurezza, alla stabilità ed alla prosperità del Caucaso, un elemento particolarmente importante quest'anno che si celebrano i 30 anni dell'indipendenza dell'Azerbaigian. Michel è oggi in visita a Baku, dove ha in programma un colloquio con il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev, mentre ieri è stato in visita in Armenia e domani è atteso in Georgia. (Res)