Milano: via Repetti, auto sbatte contro palo e prende fuoco, due feriti

- A Milano, poco prima della 4 di questa mattina in via Alessandro Repetti un'auto è andata a sbattere contro un palo e ha preso fuoco. Nell'incidente sono state coinvolte due persone; un 19enne che ha riportato un trauma cranico e addominale è stato portato in comea in codice rosso all'ospedale Niguarda mentre un 27enne, con un truma al torace e all'addome, è stato portato in codice giallo all'ospedale San Raffaele. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un'auto medica, vigili del fuoco e la polizia locale. (Com)