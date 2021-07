Roma: controlli da centro a periferia, chiuso Roxy bar di viale Alessandrino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della strategia, analizzata in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, e affidata alle forze di polizia, continuano controlli a tappeto per monitorare e contrastare il fenomeno della "movida" violenta, a reprimere le attività illecite, a tutelare in ogni caso l'ordine e la sicurezza pubblica, e a impedire, sanzionandola duramente, la somministrazione e la vendita di sostanze alcoliche a soggetti minorenni. Nel corso di specifici servizi sono state riscontrate numerose violazioni che hanno condotto alla tempestiva adozione da parte del Questore di 4 provvedimenti di sospensione della licenza ai sensi dell'articolo 100 Tulps con conseguente chiusura degli esercizi commerciali ubicati nel centro della città ed a Fiumicino. (segue) (Rer)