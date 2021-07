Roma: controlli da centro a periferia, chiuso Roxy bar di viale Alessandrino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura delle 4 attività è arrivata al termine di una proficua collaborazione fra il commissariato Porta Pia - diretto da Angelo Vitale -, il commissariato Trastevere - diretto da Manuela Rubinacci -, il commissariato Fiumicino – diretto da Somma Catello, oltre al personale della Compagnia dei Carabinieri di "Roma Casilina", con gli agenti della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Roma, diretta da Agnese Cedrone. Al Roxy bar in viale Alessandrino, personale della Compagnia dei Carabinieri di "Roma Casilina", a seguito della propria attività d'indagine, ha appurato all'interno del locale la presenza e l'aggregazione di pregiudicati e, anche in considerazione di una sparatoria avvenuta pochi giorni prima, motivo di particolare allarme sociale, ha ritenuto opportuno richiedere la sospensione della licenza ai sensi dell'articolo 100 Tulps ottenuta per la durata di 15 giorni. (segue) (Rer)