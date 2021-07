Roma: controlli da centro a periferia, chiuso Roxy bar di viale Alessandrino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stesso provvedimento, ex. articolo 100 Tulps è stato notificato al titolare di un esercizio pubblico sito a Fiumicino in Lungomare della salute, con una sospensione di 7 giorni. I controlli da parte del personale della polizia di Stato, diretto da Somma Catello, hanno evidenziato le reiterate e sconsiderate condotte poste in essere nella somministrazione delle bevande alcooliche nei confronti di ragazzi minorenni. Analoghi servizi, finalizzati soprattutto ad arginare e debellare il fenomeno della somministrazione di alcolici ai minori, proseguiranno, incessantemente, anche nei prossimi giorni, con l'adozione, se necessaria, di altri provvedimenti di sospensione della licenza ex articolo 100 Tulps nei confronti degli esercizi commerciali sanzionati. (Rer)