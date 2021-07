Turchia: ministero Esteri condanna decisione corte Ue su velo al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha condannato una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che consente alle aziende degli Stati membri di vietare ai dipendenti di indossare il velo, ovvero il copricapo utilizzato da parte delle donne musulmane. Lo riferisce oggi una nota della diplomazia di Ankara. La decisione della Corte di giustizia europea "viola la libertà di religione". "Condanniamo la decisione, che è legalmente e coscienziosamente sbagliata e pericolosa per quanto riguarda l'islamofobia che alimenterà", ha aggiunto il ministero degli Esteri turco. La dichiarazione descrive la sentenza della Corte come "un nuovo esempio di sforzi per dare all'islamofobia e all'intolleranza nei confronti dei musulmani un'identità istituzionale e legale in Europa". Giovedì, 15 luglio, la Corte di giustizia europea si è pronunciata su due casi intentati da donne musulmane in Germania che sono state sospese dal lavoro per aver indossato il velo. Il tribunale ha stabilito che le aziende degli Stati membri possono vietare ai dipendenti di indossare il velo se "hanno bisogno di presentare un'immagine neutra ai clienti". (Tua)