Afghanistan: capo talebano, "favorevoli a una soluzione politica" (2)

- Oggi proseguono a Doha i colloqui tra una delegazione dei talebani e un'altra del governo. Fraidoon Kwazoon, portavoce della delegazione del governo afgano, ha dichiarato all'emittente qatariota "Al Jazeera" che "la soluzione al conflitto in Afghanistan sta nei negoziati e la pace può essere raggiunta attraverso il dialogo". Da parte sua, il portavoce dei talebani, Mohammad Naeem, ha affermato che il movimento ha “ripetutamente confermato la propria disponibilità al dialogo e ai negoziati”, aggiungendo che i problemi “si possono risolvere solo con il dialogo”. "Tuttavia, anche il governo afgano deve mostrare lo stesso impegno. Devono mostrare la giusta e sincera determinazione quando si tratta di negoziati per porre fine a questi problemi", ha detto Naeem. Il giornalista di "Al Jazeera" Osama Bin Javaid ha sottolineato che entrambe le parti indicano il dialogo come l'unica via da seguire per pacificare l'Afghanistan. “Sembra che non ci siano progressi, nessun reale progresso tangibile. La parte afgana insiste sulla necessità di un cessate il fuoco prima che possa esserci un vero dialogo, mentre i talebani vogliono imporre la loro versione della shari'a, vogliono un governo che sia completo e che includa tutte le parti dell'Afghanistan", ha aggiunto. (Res)