Siria-Cina: Assad riceve il ministro degli Esteri Wang Yi

- Il presidente della Siria, Bashar al Assad, ha ricevuto ieri il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, in visita ufficiale a Damasco. Wang, fa sapere in un comunicato il ministero degli Esteri di Pechino, ha portato ad Assad i “cordiali saluti” del presidente cinese Xi Jinping e ha espresso apprezzamento per “i notevoli progressi del popolo siriano nella lotta al terrorismo e nell’opposizione alle interferenze esterne dopo indomite battaglie” sotto la leadership di Assad. Secondo il capo della diplomazia cinese, la rielezione del presidente siriano “riflette la forte fiducia e il sostegno del popolo siriano, e dimostra la volontà d’acciaio dello stesso a dispetto delle politiche di potenza”. “Gli interventi stranieri in Siria hanno fallito in passato e non avranno successo in futuro”, ha osservato Wang.(Cip)