Viabilità: Aspi, su A4 da mercoledì 21 chiuso tratto tra Sesto S.G. e cormano per lavori

- La società autostrade comunica in una nota che aulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica, in orario notturno, nelle due notti consecutive di mercoledì 21 e giovedì 22 luglio, con orario 22 -5, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino. Si precisa che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso, con orario 21 -5, in quanto era già stata programmata la chiusura dell'entrata sia verso Milano sia in direzione di Brescia, nelle cinque notti consecutive di lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 luglio (con orario 21 -5), per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. Nelle stesse notti di mercoledì 21 e di giovedì 22 luglio, ma con orario 21 -5, sarà chiusa anche l'area di servizio "Lambro Nord", situata nel tratto. In alternativa si consiglia, per la chiusura del tratto Sesto San Giovanni-Cormano, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, di proseguire sulla SS36 verso Lecco, sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione Rho e sulla SP35 Milano/Meda e rientrare, sulla A4, allo svincolo di Cormano. Per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovanni, verso Brescia, invece di entrare alla stazione di Monza. (Com)