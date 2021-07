Cina: Xi promette 3 miliardi di dollari di aiuti ai Paesi dell’Asia-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha fornito oltre 500 milioni di dosi di vaccino ai Paesi in via di sviluppo ed è pronta a stanziare altri 3 miliardi di dollari di aiuti nei prossimi tre anni in risposta alle ripercussioni sociali ed economiche della pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping nel suo intervento alla riunione virtuale dei leader della Cooperazione economica asiatico-pacifica (Apec). Nell’occasione, Xi ha ricordato come Pechino abbia finanziato un fondo dell’Apec per la cooperazione in materia di contrasto al Covid-19 e di ripresa economica post-pandemica e ha ribadito il proprio sostegno alla sospensione dei diritti di proprietà intellettuale sui vaccini. In questo senso, ha spiegato che lavorerà assieme ad altri Paesi per una decisione al più presto da parte dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e di altre istituzioni internazionali. (segue) (Cip)