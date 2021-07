Cina: Xi promette 3 miliardi di dollari di aiuti ai Paesi dell’Asia-Pacifico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina, ha detto ancora Xi, ripreso dal “Global Times”, prenderà parte attiva nelle iniziative di cooperazione per mantenere stabili e sicure le forniture di vaccini e per garantire il movimento dei beni essenziali. Il presidente cinese ha anche parlato della transizione digitale dell’economia, un processo che va condotto “in maniera aperta e trasparente”. “Le politiche delle porte chiuse, l’esclusione, il confronto e la divisione porteranno solo a un vicolo cieco”, ha aggiunto. Secondo Xi occorre assicurare “una piena ed equilibrata attuazione dell’Agenda dell’Apec per Internet e l’economia digitale”, sviluppando ulteriormente le infrastrutture digitali, facilitando l’applicazione delle nuove tecnologie e lavorando per un ambiente “aperto, giusto e non discriminatorio”. (Cip)